Feb 2025: Revised Class of 2026/2027/2028 Top Prospect TE

Have an issue with either a spelling or height/weight or any other change? Email me edgytim@edgytim.com . Have a player I need to watch and know more about? Fill out the latest EDGYTIM Top Prospect survey 2.0 . Thanks. and look for in depth breakdowns, position rankings and evaluations to follow shortlyTE Mack Sutter Dunlap 6-foot-5, 220 pounds 2026TE/OT JC Anderson Mt. Zion 6-foot-7, 240 pounds 2026TE Santino “Bam” Whitehead Willowbrook 6-foot-3, 200 pounds 2026TE Gavin Mueller South Elgin 6-foot-6. 240 pounds 2026TE Hunter Stepanich York 6-foot-7, 230 pounds 2026TE Brady Hasquin Edwardsville 6-foot-7, 230 pounds 2026TE Jackson Miranda Minooka 6-foot-4, 235 pounds 2026TE Finn Bretag Naperville North 6-foot-3, 220 pounds 2026TE/WR Richie Darr Bishop McNamara 6-foot-5, 180 pounds 2026TE Kirby Christensen Wheaton South 6-foot-2, 215 pounds 2026TE Zach Becker Stevenson 6-foot-4, 205 pounds 2026TE Will Vala Downers Grove South 6-foot-4, 220 pounds 2026TE Brody Johnson Glenbard West 6-foot-4, 215 pounds 2027TE/DE Tommy Riordan Hinsdale Central 6-foot-4, 210 pounds 2027