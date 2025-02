Feb 2025: Revised Class of 2026/2027/2028 Top Prospect OL

Have an issue with either a spelling or height/weight or any other change? Email me edgytim@edgytim.com . Have a player I need to watch and know more about? Fill out the latest EDGYTIM Top Prospect survey 2.0. Thanks. and look for in depth breakdowns, position rankings and evaluations to follow shortlyOL Jaquaris Green Peoria 6-foot-4, 399 pounds 2026OL Rico Schneider Marist 6-foot-7, 320 pounds 2026 (Purdue)OL Ty Weiersheuser St Francis 6-foot-6, 290 pounds 2026OL Hawken Anderson Glenbrook South 6-foot-3, 270 pounds 2026OL Gene Riordan Hinsdale Central 6-foot-4, 270 pounds 2026OL QwaMaine Spivery Brother Rice 6-foot-2, 310 pounds 2026OL/DL Levi Mallette Chicago Hope 6-foot-1, 255 pounds 2026OL Myles Batesky Libertyville 6-foot-4, 260 pounds 2026OL Jacob Palucki Andrew 6-foot-5, 250 pounds 2026OL Francis Karp New Trier 6-foot-3, 270 pounds 2026OL Casey Thomann Olney 6-foot-7, 285 pounds 2026OL Kellen Gamble Homewood Flossmoor 6-foot-5, 250 pounds 2026OL Brody Basala Moline 6-foot-4, 280 pounds 2026OL Conor Malenock St Patrick 6-foot-5, 300 pounds 2026OL Claude Mpouma Chicago Mount Carmel 6-foot-7, 300 pounds 2026OL Bryce Tencza Providence Catholic 6-foot-3, 230 pounds 2026OL Owen Fors Barrington 6-foot-4, 275 pounds 2026OL Zach Hultgren Burlington Central 6-foot-5, 280 pounds 2026OL Zach Poole Lincoln 6-foot-5, 285 pounds 2026OL Brennan Lackey Yorkville 6-foot-4, 286 pounds 2026OL Jalin Strowder Carmel 6-foot-4, 330 pounds 2026OL Lamont Miller Mount Carmel 6-foot-5, 290 pounds 2026OL Tony Balanganayi Palatine 6-foot-4, 260 pounds 2026OL Ryan Myers Batavia 6-foot-5, 290 pounds 2026OL Evan Downer Palatine 6-foot-4, 280 pounds 2026OL Declan Gill Mount Carmel 6-foot-4, 280 pounds 2026OL Colton Barlow Dunlap 6-foot-3, 280 pounds 2-026OL Cian Mahoney SHG 6-foot-5, 250 pounds 2026OL Zion Elliott Mount Carmel 6-foot-2, 275 pounds 2026OL Matthew Connors LW East 6-foot-5, 255 pounds 2026OL Costa Kampas Fremd 6-foot-5, 275 pounds 2026OL Tommy Fraumann Loyola 6-foot-7, 250 pounds 2026OL Jack Nolan Hersey 6-foot-4, 240 pounds 2026OL Cameron Wagner St Joseph Ogden 6-foot-6, 280 pounds 2027OL Brogan Kjellesvik Morris 6-foot-4, 255 pounds 2027OL AJ Coleman Sterling 6-foot-6, 270 pounds 2027OL Josiah Wallace Mount Carmel 6-foot-6, 270 pounds 2027OL Ethan Posey Lockport 6-foot-5, 290 pounds 2027OL Frank McMillen St Francis 6-foot-1, 255 pounds 2027OL Trey Foster Carmel Catholic 6-foot-3, 240 pounds 2027OL Jackson Woods Fenwick 6-foot-4, 260 pounds 2027OL Carlos Rios DePaul Prep 6-foot-5, 290 pounds 2027OL Mason Hallaman LW East 6-foot-5, 250 pounds 2027OL Angeles Coleman Sterling 6-foot-5, 260 pounds 2027OL Brody Hibner Morris 6-foot-5, 265 pounds 2027OL Cael Halley Olympia 6-foot-4. 340 pounds 2027OL/DL Luke Injaychock Nazareth Academy 6-foot-6, 265 pounds 2027OL Cade Koehler Sandburg 6-foot-5, 280 pounds 2027